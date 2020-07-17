Рабочие требуют больше денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, устроили массовый протест в Санкт-Петербурге возле «Лахта Центра», где будет находиться будущая штаб-квартира ПАО «Газпром». Об этом сообщили в пресс-службе строительной компании «Ренессанс Констракшн».

«Работники выдвинули требования о выплатах, которые выходят за рамки трудовых договоров», — пишет РИА «Новости». Отмечается, компания не имеет долгов перед работниками по зарплатам. Отмечается, что на объект прибыло руководство «Ренессанс Констракшн» и представитель консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге.

На опубликованном видео можно заметить, как рабочие в одинаковой оранжевой форме стоят толпой, а затем быстро направились в одну сторону, издавая громкие крики. Судя по комментариям авторов ролика, протестующие направились в офис.

«Лахта-центр» — общественно-деловой комплекс, расположенный в петербургском районе Лахта, ключевым объектом которого будет штаб-квартира ПАО «Газпром».

По данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), больше всего в России от коронавируса пострадали трудовые мигранты, пишет «Национальная служба новостей». 40% иностранных граждан потеряли работу, а с учетом тех, кто был вынужден уйти в неоплачиваемый отпуск, показатель вырастает до 75%. Ранее криминалисты подтвердили рост числа преступлений с участием мигрантов, которые из-за карантина остались без работы, денег и еды.

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