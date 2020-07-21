20 июля 2020
19 июля 2020

Ключевую развязку в центре Тюмени построят раньше срока

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство развязки по ул. Мельникайте. Тюмень, пробка, развязка
Движение по новой развязке откроется до конца лета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Движение по развязке на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени откроется до конца августа. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Александр Моор. Ранее строительство планировалось завершить в 2021 году.

«Мы планировали ввести ее в эксплуатацию в конце 2021 года. Но сегодня самые сложные работы уже выполнены практически на сто процентов. Поэтому есть уверенность в том, что мы откроем движение по развязке уже к концу лета», — написал глава региона. Работы на объекте выполняет компания «Мостострой-11», которой руководит депутат областной думы Николай Руссу.

Ранее URA.RU писало, что развязка обошлась бюджету города в 2,1 млрд рублей. Строительство сопровождалось скандалами — в частности, жители четырех многоэтажек, расположенных рядом со стройкой, жаловались на шум и невозможность выехать из двора.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Авто Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...