Ключевую развязку в центре Тюмени построят раньше срока

Движение по новой развязке откроется до конца лета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Движение по развязке на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени откроется до конца августа. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Александр Моор. Ранее строительство планировалось завершить в 2021 году.

«Мы планировали ввести ее в эксплуатацию в конце 2021 года. Но сегодня самые сложные работы уже выполнены практически на сто процентов. Поэтому есть уверенность в том, что мы откроем движение по развязке уже к концу лета», — написал глава региона. Работы на объекте выполняет компания «Мостострой-11», которой руководит депутат областной думы Николай Руссу.

Ранее URA.RU писало, что развязка обошлась бюджету города в 2,1 млрд рублей. Строительство сопровождалось скандалами — в частности, жители четырех многоэтажек, расположенных рядом со стройкой, жаловались на шум и невозможность выехать из двора.