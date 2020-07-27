Семья вахтовика Сергея Теплоухова оспорит результаты анализа ДНК Фото: Анна Майорова © URA.RU

Человеческие останки, найденные в мае неподалеку от Нового Уренгоя, принадлежат вахтовику из Волгограда Сергею Теплоухову, который бесследно пропал в ЯНАО больше полугода назад. Такой вывод следует из проведенной ДНК-экспертизы. Однако семья работника не доверяет анализу и готовит независимое исследование.

Сестра Теплоухова Елена сообщила волгоградским журналистам, что родственники вахтовика хотят вывезти останки к себе в область и провести повторную экспертизу. «Очень много вопросов, ответов на которые мы так и не узнали. Мы будем писать ходатайство, чтобы забрать останки и перепроверить их. ДНК будем делать в нескольких городах», — пояснила женщина местному изданию «МТВ. Онлайн». По ее словам, родные пропавшего не верят в его смерть. Семья хочет лично во всем убедиться, прежде чем хоронить Теплоухова. Отмечается, что уголовное дело вскоре передадут в Волгоград.

Вахтовик из Волгоградской области Сергей Теплоухов бесследно исчез в декабре 2019 года. Он должен был сесть на самолет до дома, однако за некоторое время до вылета он пропал, коллеги по работе не видели его. Родственники мужчины после нескольких неудачных попыток найти его обращались на «Первый канал», предполагая, что вахтовика забрали в рабство.

В начале мая 2020 года в районе предприятия «Газпром переработка» был найден человеческий скелет. Следователи считали, что именно эти останки принадлежат Теплоухову, и отправили их на ДНК-экспертизу. Возбуждено уголовное дело об убийстве.