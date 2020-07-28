В Тюмени нашли кандидатов на пост главы департамента финансов

На должность главы департамента финансов предлагают трех финансистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В тюменском правительстве ищут кандидата на должность главы департамента финансов региона. Кресло пустует уже полтора года, а кандидатами на должность пока называют трех чиновников. Это действующий замдиректора ведомства Михаил Таранов, председатель бюджетного комитета Тюменской облдумы, экс-президент Запсибкоманка Дмитрий Горицкий и занимающий должность замглавы Ноябрьска, бывший тюменский чиновник Сергей Горбачев. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в региональном правительстве.

«Самый весомый кандидат — Михаил Таранов. Он хорошо знает свое дело, успешно справляется с проблемами департамента финансов, за который сейчас полностью отвечает», — передает инсайдер. Однако, по его мнению, данная кандидатура не полностью устраивает Александра Моора, поэтому до сих пор вопрос о его возможном повышении не решен.

Вторым кандидатом инсайдеры называют председателя бюджетного комитета Тюменской областной думы Дмитрия Горицкого. «Он на протяжении 18 лет возглавлял Запсибкомбанк (и был его акционером), и сделал его самым успешным в регионе. А кроме того, имеет опыт работы чиновником», — сообщил источник URA.RU. Административный опыт бизнесмен получил при правительстве Сергея Собянина, под руководством которого проработал на должности первого заместителя губернатора Тюменской области с января по июнь 2001 года. Однако не все согласны с такой оценкой. «Дмитрию Горицкому не интересна должность главы департамента финансов и вряд ли он на нее согласится, поскольку управляет серьезным бизнесом», — отмечает тюменский политолог Александр Безделов.

Третья кандидатура — заместитель главы Ноябрьска Сергей Горбачев, занимающий эту должность с 2018 года. Он имеет богатый управленческий опыт — с 1998 по 2012 год работал в администрации Тюмени, занимал должности директора департамента экономики и стратегического развития, советника главы по экономическим вопросам. В 2015 году стал вице-губернатора по промышленности Курганской области. Тюменский политолог Александр Безделов также невысоко оценил его шансы, поскольку он не является «человеком Моора».

Ранее URA.RU сообщало, что принятие кадровых решений по трем департаментам, работающим без руководителей, может быть отложено на неопределенный срок. Кресло главы департамента финансов Тюменской области освободилось в январе 2019 года после выхода на пенсию занимавшей его Татьяны Крупиной. Чиновница курировала бюджетный процесс в регионе с 2005 года.