Глава Лабытнанги Марина Трескова официально заработала в 2019 году 11,4 млн рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

В 2019 году доходы супруга мэра Лабытнанги (ЯНАО) Марины Тресковой выросли вдвое, следует из опубликованных на сайте мэрии деклараций о доходах муниципальных чиновников. Муж градоначальницы Дмитрий Тресков, которого в Лабытнанги называют одним из самых успешных бизнесменов, зарабатывает втрое больше, чем его жена.

В период с 1 января по 31 декабря 2019 года Марина Трескова заработала более 11,4 млн рублей, указано в декларации главы. Это больше, чем 2018 году — тогда мэр заработала почти на 800 тысяч рублей меньше.

В собственности Тресковой имущества нет, но ее супруг владеет двумя квартирами площадью свыше 100 кв. м (в одной из них он проживает с женой и несовершеннолетним ребенком), а также нежилыми помещениями. Супруг главы — собственник легковой BMW, кроме того в его пользовании семь земельных участков.

Между тем, в 2017 году бизнесмен зарабатывал так же, как его супруга в 2019 году — в пределах 11,5 млн рублей. В 2018 году его доходы уже превысили 17,6 млн рублей, а в 2019 — достигли показателя в 34 372 921,67 рубль.

Ранее URA.RU рассказывало, что доходы чиновников окружного правительства серьезно сократились по сравнению с 2018 годом. Сам губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов помимо дохода в 30,7 млн рублей, задекларировал земельный участок в 500 квадратных метров и легковой автомобиль Audi. Совместно с супругой, заработавшей за год более 13,6 млн рублей, губернатор пользуется служебной квартирой площадью 72 кв. м.