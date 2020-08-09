09 августа 2020
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Силовики нашли виновных в смерти тюменца в крупном строймаркете

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в магазин Леруа Мерлен. Тюмень, очередь
Мужчину придавило стройматериалами в тюменском магазине «Леруа Мерлен» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 33-летнего мужчины в строймаркете «Леруа Мерлен». Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения СУ СК по Тюменской области. Сотруднику магазина, уронившему стройматериалы на покупателя, вменяют части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«По версии следствия, мужчина 4 августа 2020 года вечером приехал в торговый центр и приобрел строительные материалы. В зоне уличной торговли водитель погрузчика стал загружать плиты ОСБ в автомашину. В один из моментов погрузчик повело в сторону и плиты упали на покупателя находившегося рядом», — указано в сообщении следственного комитета.

Там уточнили, что мужчина со множественными переломами был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Ранее URA.RU писало о том, что в крупном тюменском гипермаркете строительных материалов Леруа Мерлен погиб покупатель, на которого упали палеты со стройматериалами общим весом более 400 кг.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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