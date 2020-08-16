В курганском правительстве нашли лазейку для коррупции

Курганские власти нашли должность, где есть возможности для коррупции. Речь о руководителе областного Управления физической культуры и спорта, которым сейчас является Александр Васильев. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба областного правительства в ответе на запрос, есть ли у чиновника конфликт интересов с его женой Оксаной Васильевой.
Жена Васильева является заместителем директора областного Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий. Центр подчиняется Управлению спорта. «Меры по урегулированию конфликта интересов рассмотрены на заседании [комиссии при правительстве]», — объяснили в пресс-службе.
«Губернатором Курганской области [Вадимом Шумковым] утверждена карта коррупционных рисков, возникающих при реализации Васильевым Александром Александровичем полномочий начальника Управления физической культуры и спорта Курганской области», — рассказали в пресс-службе. Карта помогает определить моменты в работе, где может возникнуть коррупция, и как этого избежать.
Ранее стало известно, что руководителя региональной федерации футбола Евгения Рассказова обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, якобы похищенные деньги он должен был направить на тренировки и покупку призов. Рассказов получил средства от областного Центра спортивной подготовки.
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