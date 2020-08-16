16 августа 2020
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В курганском правительстве нашли лазейку для коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство следит за коррупционными рисками в Управлении спорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти нашли должность, где есть возможности для коррупции. Речь о руководителе областного Управления физической культуры и спорта, которым сейчас является Александр Васильев. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба областного правительства в ответе на запрос, есть ли у чиновника конфликт интересов с его женой Оксаной Васильевой.

Жена Васильева является заместителем директора областного Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий. Центр подчиняется Управлению спорта. «Меры по урегулированию конфликта интересов рассмотрены на заседании [комиссии при правительстве]», — объяснили в пресс-службе.

«Губернатором Курганской области [Вадимом Шумковым] утверждена карта коррупционных рисков, возникающих при реализации Васильевым Александром Александровичем полномочий начальника Управления физической культуры и спорта Курганской области», — рассказали в пресс-службе. Карта помогает определить моменты в работе, где может возникнуть коррупция, и как этого избежать.

Ранее стало известно, что руководителя региональной федерации футбола Евгения Рассказова обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, якобы похищенные деньги он должен был направить на тренировки и покупку призов. Рассказов получил средства от областного Центра спортивной подготовки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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