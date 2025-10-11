Зеленский обратился к Трампу по телефону

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Глава киевского режима Владимир Зеленский проводит телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает офис Зеленского. Как отметили в пресс-службе, разговор начался недавно.
«Владимир Зеленский сейчас разговаривает с Трампом», — сообщил глава офиса Андрей Ермак. Заявление опубликовано в его telegram-канале.
