Зеленский обратился к Трампу по телефону

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом Фото:

Глава киевского режима Владимир Зеленский проводит телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает офис Зеленского. Как отметили  в пресс-службе, разговор начался недавно.

«Владимир Зеленский сейчас разговаривает с Трампом», — сообщил глава офиса Андрей Ермак. Заявление опубликовано в его telegram-канале.

