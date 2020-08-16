У тюменской кошки нашли коронавирус

Всего в России зарегистрировано два случая коронавируса в кошек Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени у кошки выявили коронавирусную инфекцию. Это один из двух случаев, зарегистрированных в России — второй был выявлен в Москве. Об этом в СМИ сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«На текущий момент тест показал положительный результат у двух кошек в Москве и Тюмени. Сейчас мы работаем над созданием вакцины для животных против новой коронавирусной инфекции», — в интервью изданию РБК сообщил глава Россельхознадзора. На данный момент входящий в его структуру Федеральный центр охраны здоровья животных совместно с учеными Научно-исследовательского института микробиологии Минобороны России разрабатывает вакцину против коронавируса у животных.

Применять разрабатываемую вакцину можно будет для всех животных. Но в первую очередь прививки планируют ставить норкам, поскольку они способны передавать инфекцию человеку — такой случай была зарегистрирован на ферме в Нидерландах.

Ранее URA.RU сообщало, что первый случай заражения российской кошки COVID-19 выявили в мае. Заболевшее животное поместили на карантин по месту нахождения. Ранее ветеринары уже находили вирус у собак, кошек и тигра.