Власти раскрыли, на какие объекты в ХМАО направят средства программы «Сотрудничество»

В ХМАО купят оборудование в больницу и аэропорты по программе «Сотрудничество»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В больницу Нижневартовска купят оборудование на средства программы «Сотрудничество»
В больницу Нижневартовска купят оборудование на средства программы «Сотрудничество» Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, какие проекты ХМАО профинансируют в рамках программы «Сотрудничество». Средства пойдут на приобретение оборудования для Нижневартовской больницы, строительство колледжа информационных технологий в Ханты-Мансийске и закупку спецтехники для аэропортов, передал корреспондент URA.RU, который присутствовал на мероприятии.

«Традиционно есть направление, которое из года в год финансируется из программы „Сотрудничество“. Это меры социальной поддержки для пенсионеров и ветеранов, которые переезжают из Югры к нам. Среди предстоящих проектов — приобретение оборудования для Нижневартовской больницы, продолжение строительства колледжа информационных технологий в Ханты-Мансийске, а также закупка большого пула специального оборудования для обслуживания в аэропортах. В Югре и на Ямале программа также используется для строительства транспортной инфраструктуры», — сказал Моор.

Программе «Сотрудничество» более 20 лет. В 2023 году главы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области подписали договор о продлении программы до 2035 года.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в новом корпусе Тюменского государственного университета стартовала пресс-конференция Моора. Она приуроченна к 81-летию образования региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, какие проекты ХМАО профинансируют в рамках программы «Сотрудничество». Средства пойдут на приобретение оборудования для Нижневартовской больницы, строительство колледжа информационных технологий в Ханты-Мансийске и закупку спецтехники для аэропортов, передал корреспондент URA.RU, который присутствовал на мероприятии. «Традиционно есть направление, которое из года в год финансируется из программы „Сотрудничество“. Это меры социальной поддержки для пенсионеров и ветеранов, которые переезжают из Югры к нам. Среди предстоящих проектов — приобретение оборудования для Нижневартовской больницы, продолжение строительства колледжа информационных технологий в Ханты-Мансийске, а также закупка большого пула специального оборудования для обслуживания в аэропортах. В Югре и на Ямале программа также используется для строительства транспортной инфраструктуры», — сказал Моор. Программе «Сотрудничество» более 20 лет. В 2023 году главы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области подписали договор о продлении программы до 2035 года. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в новом корпусе Тюменского государственного университета стартовала пресс-конференция Моора. Она приуроченна к 81-летию образования региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...