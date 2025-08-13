Власти раскрыли, на какие объекты в ХМАО направят средства программы «Сотрудничество»

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, какие проекты ХМАО профинансируют в рамках программы «Сотрудничество». Средства пойдут на приобретение оборудования для Нижневартовской больницы, строительство колледжа информационных технологий в Ханты-Мансийске и закупку спецтехники для аэропортов, передал корреспондент URA.RU, который присутствовал на мероприятии.
«Традиционно есть направление, которое из года в год финансируется из программы „Сотрудничество“. Это меры социальной поддержки для пенсионеров и ветеранов, которые переезжают из Югры к нам. Среди предстоящих проектов — приобретение оборудования для Нижневартовской больницы, продолжение строительства колледжа информационных технологий в Ханты-Мансийске, а также закупка большого пула специального оборудования для обслуживания в аэропортах. В Югре и на Ямале программа также используется для строительства транспортной инфраструктуры», — сказал Моор.
Программе «Сотрудничество» более 20 лет. В 2023 году главы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области подписали договор о продлении программы до 2035 года.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в новом корпусе Тюменского государственного университета стартовала пресс-конференция Моора. Она приуроченна к 81-летию образования региона.
