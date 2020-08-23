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В ЯНАО новый лидер по числу заболевших коронавирусом за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале подтверждено 13 080 случаев коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболел 61 человек. Больше всего среди них жителей Ноябрьска, который за последнюю неделю несколько раз становился лидером по числу новых случаев. Об этом говорится в свежей сводке окружного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«24 августа в ЯНАО подтвержден 61 новый случай заболевания COVID-19. В Ноябрьске выявлено 14 случаев», — говорится в сообщении оперштаба. Чуть меньше заразившихся в Новом Уренгое, где обнаружили 12 пациентов. В Губкинском, Надыме и Муравленко инфекцию подхватили по три жителя, в Лабытнанги и Уренгое — по одному. Еще 11 случаев пришлись на ямальские месторождения. Всего в ЯНАО подтверждено 13 080 случаев.

За последние сутки также выздоровели 59 пациентов. Общее число излечившихся выросло до 12 526 человек. Сейчас 268 пациентов госпитализированы. Шесть из них пребывают в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом. На поддержке аппаратов ИВЛ находятся четыре человека. За все время пандемии скончались 87 пациентов, пятеро из них — за последнюю неделю.

Власти ЯНАО пока не могут полностью отменить карантин. Роспотребнадзор советует регионам переходить к третьему этапу снятия запретов, только когда коэффициент распрстранения вируса (Rt) находится на уровне 0,5. На данный момент в ЯНАО он составляет 0,83. В округе сейчас идет второй этап отмены карантина, уже снят ряд ограничений. Общий карантин продлится до 31 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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