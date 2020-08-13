Массовые гуляния в Новом Уренгое и Салехарде, скорее всего, отменят Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вторая волна пандемии COVID может привести к отмене празднований Дня города в Салехарде и Новом Уренгое. Об этом было заявлено на состоявшемся совещании по ВКС ямальских глав с руководством территориального управления Роспотребнадзора.

«На совещании руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко предупредила: несмотря на сокращение числа больных коронавирусом в регионе, сохраняется опасность второй волны пандемии COVID», — рассказал источник в администрации ямальской столицы. Это означает, что проведение массовых мероприятий, в том числе Дня города в Салехарде и Новом Уренгое если не отменят, то проведут в измененном формате.

В мэрии Салехарда пока не намерены отменять торжества. «Администрация готовится к проведению юбилея города с соблюдением всех мер безопасности», — сообщили в горадминистрации.

«Праздничные мероприятия в любом случае будут, их формат продумывается, — рассказали в пресс-службе мэрии газовой столицы. — Праздничное настроение все равно будем создавать, в том числе и в виртуальном и телевизионном формате». По словам представителей горадминистрации, всё будет зависеть от обстановки, однако подготовка к празднику идет.

В территориальное управление Роспотребнадзора был направлен редакционный запрос. На момент публикации ответа ведомства не поступало.

Между тем в регионе, который находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу, продолжаются послабления. Были разрешены походы туристических групп и открылось водное сообщение с соседним ХМАО.