29 августа 2020

В соцсетях объяснили лозунг «Путин!» на митинге в Германии. «Берлин наш»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
В социальных сетях считают, что из-за протестов в Берлине появятся новые санкции Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Пользователи социальных сетей отреагировали на протест в Берлине, на котором митингующие скандировали «Путин!». Они постарались найти объяснение лозунгу жителей Германии.

В столице Германии тысячи человек собрались на акцию протеста против мер по борьбе с коронавирусом. Некоторые из них держали в руках флаги РФ. В какой-то момент протестующие начали скандировать фамилию российского президента. А на вопрос почему, ответили, что «Путин может надавить на Трампа».

В соцсетях предполагают, что в Берлине хотят получить российскую вакцину от коронавируса
Скрин: «ВКонтакте»

«Короче, Берлин наш», — написал во «ВКонтакте» Дмитрий Каплин. Пользователь Twitter lttl_tchk удивился, как много поклонников у президента России Владимира Путина.

Во «ВКонтакте» предположили, зачем протестующим скандировать имя российского президента
Скрин: «ВКонтакте»
Людмила Васильева предположила, что митинг в Берлине может привести к новыми санкциями
Скрин: «ВКонтакте»
Пользователей Twitter рассмешило поведение демонстрантов в Германии
Скрин: Twitter

В итоге акция в Берлине переросла в столкновения с полицией. Возле посольства РФ митингующие начали швырять в стражей правопорядка бутылки и камни, пишет «Царьград». В результате были задержаны около 300 человек, в том числе 200 у российского посольства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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