Пользователи социальных сетей отреагировали на протест в Берлине, на котором митингующие скандировали «Путин!». Они постарались найти объяснение лозунгу жителей Германии.
В столице Германии тысячи человек собрались на акцию протеста против мер по борьбе с коронавирусом. Некоторые из них держали в руках флаги РФ. В какой-то момент протестующие начали скандировать фамилию российского президента. А на вопрос почему, ответили, что «Путин может надавить на Трампа».
«Короче, Берлин наш», — написал во «ВКонтакте» Дмитрий Каплин. Пользователь Twitter lttl_tchk удивился, как много поклонников у президента России Владимира Путина.
В итоге акция в Берлине переросла в столкновения с полицией. Возле посольства РФ митингующие начали швырять в стражей правопорядка бутылки и камни, пишет «
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