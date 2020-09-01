01 сентября 2020

Курганцам разрешили ходить на деловые ужины и стадионы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области разрешили ходить на банкеты и спортивные мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В городах Курганской области сняли часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в оперативном штабе региона по борьбе с инфекцией.

«В Курганской области разрешили проводить банкеты. Возобновляется работа читальных залов в архивах», — сообщили в оперштабе. Также курганцам разрешили присутствовать на спортивных соревнованиях. При этом зрители должны соблюдать дистанцию, то есть должно быть занято не более половины посадочных мест.

Также 2 сентября в департаменте промышленности Курганской области сообщили, что из Кургана могут возобновить авиарейсы в Сургут и Ханты-Мансийск. Кроме этого, появятся пять новых направлений.

2 сентября в Курганской области подтверждены 23 новых случая COVID-19. Из них 14 выявлено в Кургане, 1 — в Шадринске, остальные — в Шумихинском, Щучанском, Сафакулевском, Каргапольском и Белозерском районах. За последние сутки выписаны 13 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в Курганской области выявлено 3050 случаев коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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