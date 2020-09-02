В России «красивые» автономера будут продавать по 6 млн рублей

Цены на автономера будут достигать 6 млн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 2022 года в России начнут продавать «красивые» автономера при помощи портала госуслуг. Официальные цены смогут достигать 6 млн. Проект постановления уже отправлен в правительство России.

«Официальные расценки смогут достигать 6 млн рублей, доходы от продажи будут делить поровну региональные и федеральный бюджет. При покупке машины с уже установленным „красивым“ номером новому владельцу придется также заплатить аукционную цену», —передает «Коммерсант».

«Красивый» номер нельзя будет получить в обычном порядке. Гражданин сможет выбрать его на портале госуслуг, чтобы затем выкупить право им пользоваться на аукционе. Самыми дорогими будут номера с одинаковыми цифрами и буквами): базовая ставка составит 600 тысяч рублей. Каждый регион сможет увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз, так что теоретически начальная стоимость автономера сможет достигать 6 млн рублей, мотономера — 2 млн рублей.

С 4 августа в России начал действовать ГОСТ на номера. Он, как отмечается, определяет типы, основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам, которые устанавливаются на транспортные средства. Новый стандарт сохранил шрифт, структуру и габариты основных типов номеров.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.