03 августа 2020

В России вступил в силу новый ГОСТ на автономера

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильный Ретро гараж. Пермь, автомобильные номера
В России разрешили вешать номера нового формата на мотоциклы и автомобили Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

С 4 августа в России вступает в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Об этом журналистам рассказали в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

ГОСТ, как отмечается, определяет типы, основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам, которые устанавливаются на транспортные средства. В ведомстве отметили, что новый стандарт сохранил шрифт, структуру и габариты основных типов номеров.

«Среди основных новаций: введен тип регистрационных знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления (допускается установка вместо заднего регистрационного знака типа 1), уменьшены габаритные размеры регистрационного знака для мотоциклов (сохранена структура и обозначение типа), введен тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств», — приводит РИА «Новости» пояснение Росстандарта.

Кроме того, введен дополнительный вид номеров для внедорожного мототранспорта, не предназначенного для общего пользования (мотовездеходы, снегоходы), а также введены типы номеров для мопедов, спортивных и ретро-автомобилей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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