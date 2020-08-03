В России вступил в силу новый ГОСТ на автономера

С 4 августа в России вступает в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Об этом журналистам рассказали в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
ГОСТ, как отмечается, определяет типы, основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам, которые устанавливаются на транспортные средства. В ведомстве отметили, что новый стандарт сохранил шрифт, структуру и габариты основных типов номеров.
«Среди основных новаций: введен тип регистрационных знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления (допускается установка вместо заднего регистрационного знака типа 1), уменьшены габаритные размеры регистрационного знака для мотоциклов (сохранена структура и обозначение типа), введен тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств», — приводит РИА «Новости» пояснение Росстандарта.
Кроме того, введен дополнительный вид номеров для внедорожного мототранспорта, не предназначенного для общего пользования (мотовездеходы, снегоходы), а также введены типы номеров для мопедов, спортивных и ретро-автомобилей.
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