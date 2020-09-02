02 сентября 2020
01 сентября 2020

В Тюменской области снова рост заболеваемости коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница №3. Челябинск, минздрав, реанимобиль, медицина, скорая помощь, врач
За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 49 тюменцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 49 человек. Информацию об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Днем ранее COVID-19 был выявлен у 45 тюменцев.

«Тюменская область — 49 (случаев заболевания коронавирусом за сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Обстоятельства, при которых тюменцы стали носителями COVID-19 не уточняются. С начала пандемии вирус был диагностирован у 7914 жителей региона.

Из тюменских больниц за прошедшие сутки выписано 26 пациентов, вылечившихся от коронавируса. При этом, в Тюменской области сохраняется негативная динамика по росту заболеваемости COVID-19: коэффициент RT по-прежнему близок к единице. Это говорит о том, что на одного заболевшего приходится один зараженный человек. Ранее агентство писало о том, что Тюмень рискует вернуться к ограничениям по коронавирусу из-за роста заболеваемости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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