После публикации URA.RU в тюменские школы завезли продукты

В школьных столовых появились продукты Фото: Илья Московец © URA.RU

В школы Тюменской области, которые расположены в труднодоступных поселениях, привезли продукты. Об этом сообщили в telegram-канале Оперативного штаба по Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что несколько школ в регионе остались без необходимых продуктов питания.

«Сегодня в 15 часов в населенные пункты воздушным транспортом доставили новую партию провизии, которая уже развезена по школам», — говорится в сообщении. Отмечается, что администрация Тобольского района взяла ситуацию с питанием на контроль и теперь школьники сыты и приступили к учебе. Заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер сообщил, что дефицита продовольствия в школах, в частности в деревнях Иземеть и Ишменево не было.

Однако в пресс-службе Тобольского района URA.RU подтвердили, что дефицит продуктов был. «В Ишменево и Иземети мы пересмотрели графики учебы детей, чтобы они могли ходить завтракать и обедать домой», — сообщили в пресс-службе. Ранее поставщик продовольствия Нурия Хисаметдинова также сообщала агентству, что авиакомпания Utair отказалась принять груз с продуктами на борт вертолета. Кроме того, жители деревень рассказывали URA.RU, что у детей были только продукты длительного хранения: картошка, капуста, макароны.

Поставщик продуктов обратилась в прокуратуру из-за ситуации с продуктами Фото: скрин