В курганских колониях и СИЗО смягчают коронавирусные ограничения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В колониях и следственных изоляторах Курганской области с 7 сентября возобновляются трехдневные свидания с осужденными, которые ранее приостанавливались из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. При этом будет действовать ряд ограничений, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России.

«Длительные свидания предоставляются в соответствии с графиками, утвержденными начальниками учреждений», — говорится в сообщении. Чтобы не допустить распространения в колониях коронавируса, у прибывших на свидание будут измерять температуру тела. Кроме того, температуру будут измерять дважды в день и у осужденных, и у родственников. При выявлении признаков заболевание свидание прекратится, а заключенного изолируют в отдельном помещении.

Прибывшие на свидание родственники должны иметь при себе справку об отсутствии коронавирусной инфекции или результаты исследования крови на антитела. Анализы необходимо сдавать не позднее, чем за три дня до свидания. Кроме того, необходимо предъявить медицинский документ об отсутствии контактов с больными COVID-19 в течение последних двух недель. Также родственник должен взять с собой трехдневный запас масок и перчаток из расчета одна маска на три часа, одна пара перчаток до износа.

Режим самоизоляции введен в Курганской области с 1 апреля, сообщало ранее URA.RU. В настоящее время он продолжает действовать для лиц старше 65 лет. В регионе постепенно смягчают коронавирусные ограничения, но часть запретов продолжает действовать.