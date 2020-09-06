Ряд запретов еще действует в Курганской области
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Власти Курганской области еженедельно вводят новые послабления коронавирусного режима, но часть запретов еще продолжает действовать. Для удобства читателей URA.RU объединило все ограничения и послабления в один материал.
Разрешено:
- Работать читальным залам и архивам;
- проводить банкеты;
- посещать спортивные игры;
- работать театрам, детским игровым комнатам и развлекательным заведениям;
- проходить диспансеризацию курганцам до 65 лет;
- посещать бани и сауны;
- заниматься спортом и посещать фитнес-центры;
- парковаться в центре Кургана;
- работать образовательным организациям в группах до 30 человек, за исключением находящихся в торговых центрах;
- приезжать всем в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;
- работать кинотеатрам;
- посещать предприятия общественного питания;
- находиться на улице без СМС-пропуска;
- работать турагентствам;
- выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома;
- работать санаториям с медицинской лицензией.
Запрещено:
- проводить массовые мероприятия;
- находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
- распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом.
Рекомендовано:
- минимально посещать общественные места;
- сразу вызывать скорую помощь на дом при появлении первых симптомов COVID-19;
- носить маску или респиратор, а также перчатки, где это не обязательно;
- пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
- сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.
Жители Курганской области обязаны:
- соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;
- использовать маску или респиратор в магазинах и других местах приобретения товаров и услуг. В общественном транспорте помимо масок нужно носить перчатки;
- иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Работодатели должны:
- измерять температуру тела работников, отстранять от работы при повышении температуры и ежедневно контролировать соблюдение сотрудниками режима изоляции;
- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
- желательно проводить совещания по аудио-, видео- и селекторной связи.
Для лиц старше 65 лет в Курганской области продолжает действовать режим самоизоляции. По мнению представителей власти, много заражений происходит из-за беспечности курганцев и новых послаблений.
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