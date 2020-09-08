Реформа курганской власти затягивается

Преобразование районов в округа может затянуться на год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Реформа по преобразованию районов Курганской области в муниципальные округа затронет все муниципалитеты региона. Однако она может растянуться на длительный срок, сообщили в областном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на запрос URA.RU.

«В Курганской области все муниципальные образования обсуждают возможность создания муниципальных округов», — заявили в департаменте. В ведомстве отметили, что решение не могут принять без согласия местных жителей: «Соответственно, какие районы преобразовывать в муниципальные округа, будет решать население».

Процедура преобразования включает несколько этапов и мероприятий, поэтому переходный период может затянуться до года. «Также отмечаем, что в случае преобразования района в округ доступность власти для населения не изменится», — заверяют власти. Главам сельсоветов предложат должности специалистов в тех же населенных пунктах, у каждого поселения будет представитель в окружной думе.

25 августа губернатор Вадим Шумков заявил, что до конца 2021 года процедура преобразования охватит 22 зауральских района из 24. Инсайдеры сообщали, что реформа пока не затронет районы, в которых созданы территории опережающего социально-экономического развития, чтобы муниципалитеты не лишились этого статуса.

По данным источников, под сокращение могут попасть сотни ставок чиновников. Сейчас реформа завершается в Шумихинском и Макушинском районах. В них под сокращение уже попадает около 50 ставок. В департаменте информационной и внутренней политики не ответили на вопрос URA.RU о том, сколько человек сократят в результате реформы.