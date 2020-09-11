Задержан высокопоставленный сотрудник Минпромторга РФ

В Москве задержан замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антон Исаев. Его подозревают в создании схем воровства денег во время работы одним из руководителей ЦНИИ «Электроника». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«В отношении Исаева возбуждено уголовное дело. Он задержан», — сказал собеседник агентства. По словам инсайдера, дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Следствие полагает, что чиновник, в бытность работы руководителем в ЦНИИ «Электроника», заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками и выводил через них бюджетные средства. Собеседник агентства не уточнил, о каких суммах хищений идет речь. Он добавил, что после получения кресла в Минпромторге около года назад Исаев продолжал курировать деятельность «Электроники».
URA.RU обратилось за подтверждением в ЦНИИ «Электроника». По указанному на сайте номеру заявили, что не располагают никакой информацией, так как Исаев уже не является сотрудником организации. Агентство направило запрос в Минпромторг России.
Обновлено в 14:52 (московское время): В Минпромторге РФ URA.RU подтвердили информацию о задержании Исаева. В Министерстве добавили, что для экс-чиновника сейчас избирается мера пресечения.
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