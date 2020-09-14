В Кургане сторонники ЗОЖ возмущены закрытием стадиона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане единственный в микрорайоне Энергетики стадион закрыли для посетителей. После ремонта сторонники здорового образа жизни начали бегать, но вскоре спортобъект закрыли, а стройматериалы бросили. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«Мы очень обрадовались, когда стадион „Синтез“ [прежнее название] начали ремонтировать. Тут уже лет 20 все было запущено, тем не менее люди всегда бегали. Когда стадион привели в порядок, ворота были открыты. Вечером можно было зайти, а теперь все закрыто», — рассказала местная жительница.

Другая женщина из соседнего со стадионом домом уточнила, что раньше за стройматериалами присматривал охранник, но теперь и его нет. Технику вывезли. «Боимся, что материалы растащат, а ремонт так и не закончат», — поделилась она с журналистом.

Курганские городские власти ранее сообщали в СМИ, что на ремонт стадиона, недавно переданного муниципалитету в ДЮСШ №3, выделено 23 млн рублей. С прошлого года территория очищена от деревьев, уложена беговая дорожка. Согласно данным сайта госзакупок, последняя состоявшаяся была на устройство футбольного поля, дорожек, освещения и видеонаблюдения. Выиграла закупку компания из Подмосковья.

Из всего объема работ на 6,7 млн рублей, выполнено на 1,4 млн рублей, но акт выполненных работ не подписан. В администрацию Кургана направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Дозвониться до исполнителя контакта не получилось, в компании не взяли трубку.