В Тюмени наметился новый тред в развитии пандемии

Десяток заболевших инфекцией заражает еще 11 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В течение последних суток в Тюменской области зафиксировали 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на четыре случая меньше, чем накануне. Несмотря на некоторое снижение заболевших, индекс заболеваемости RT продолжает расти и достиг уже показателя 1,1 — а значит, на 10 болеющих приходится 11 новых заражений. Еще неделю назад этот показатель не достигал единицы и стремился к снижению, однако с 17 сентября начался его рост.

«Тюменская область — 61 [подтвержденных фактов заражения коронавирусом за сутки]», — приводится в сообщении оперштаба. Таким образом, с начала пандемии инфекция была выявлена у 8942 жителей Тюменской области. За последние сутки выздоровел 21 человек, новых смертей не зарегистрировано.

Ранее URA.RU сообщало, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 28 сентября. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что региональный бюджет из-за пандемии может потерять 36 млрд рублей.