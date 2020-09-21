Инсайд: в Тюмени полиция устроит охоту на владельцев дорогих авто

Инсайдер утверждает, что владельцев премиальных автомобилей будут чаще останавливать для проверки документов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На этой неделе тюменские автоинспекторы будут чаще останавливать водителей дорогих иномарок для проверки документов и профилактической работы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. Он утверждает, что усиленное внимание к владельцам премиальных автомобилей со стороны силовиков возникло по всей России из-за серии громких ДТП в Москве.

«Тюменские силовики таким образом планируют поддержать московских коллег. Большинство аварий, спровоцированных дорогими автомобилями, приходятся, конечно, на столицу. Взять хотя бы эту и прошедшую недели. В Москве — сразу несколько таких аварий, в который пострадали или погибли люди. По Тюмени тоже ездит немало дорогих автомобилей премиум-класса. И водители на них не всегда ведут себя адекватно. Поэтому было принято неофициальное, негласное решение о том, чтобы устроить для них неделю профилактической работы», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В тюменской ГИБДД URA.RU пояснили, что при работе по профилактике ДТП автоинспекторы не учитывают марку и стоимость автомобиля. «Мы уделяем внимание нарушителям правил дорожного движения вне зависимости от того, на каком автомобиле они передвигаются. У нас нет такой тенденции, что именно дорогой транспорт участвует в ДТП. У нас ездят разные машины. В том числе, северяне, транзитные автомобили. Профилактике ДТП у нас уделяется большое внимание среди всех водителей», — пояснили агентству в госавтоинспеции.