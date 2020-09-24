Политолог оценил новые карантинные меры в Москве

Сергей Собянин действует на опережение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин, обратившийся к российским компаниям с предложением перевести сотрудников на удаленку, действует на опережение. Об этом URA.RU заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он уверен, что данные меры позволят избежать вспышки коронавируса.

Ранее СМИ сообщили, что Собянин попросил крупные компании снова перевести работников на удаленку. Среди них оказались «Яндекс», Сбербанк, «Ростех» и другие московские организации. Ожидается, что такие письма получат 5 тысяч столичных предприятий, передает RNS.

«Возможно, он [Собянин] здесь [предлагая компаниям перейти на дистанционный режим работы] дует на воду, то есть действует на опережение. Но это совершенно не значит, что будут вводиться какие-то карантинные меры и режим самоизоляции. Чтобы нам не пришлось через месяц уходить на самоизоляцию, на всякий случай, мэр призывает менеджеров крупных топ-компаний, в которых работают тысячи сотрудников, перейти на удаленку», — считает Мартынов.

За время самоизоляции дистанционный режим работы, по его словам, неплохо себя показал, поэтому в отдельных случаях его можно использовать. Собеседник агентства уточнил, что при удаленном режиме работники больше успевают и меньше тратят времени на перемещение по городу.

Он отметил, что Собянин как глава субъекта РФ несет персональную ответственность за эпидемиологическую ситуацию в столице. Такими же полномочиями, как подчеркнул политолог, наделены и губернаторы, которые будут действовать, исходя из эпидобстановки в своих регионах. По его мнению, они не станут слепо повторять за мэром Москвы.