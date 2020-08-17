Глава Белозерского сельсовета Курганской области Петр Сахаров досрочно ушел в отставку, отработав на этом посту 10 лет. Информация об этом опубликована на сайте районной администрации. Месяц назад пост главы Белозерского района покинул Сергей Зяблов, позже из администрации ушла начальник отдела образования Полина Коротких.
Вопрос об отставке Сахарова выносился на обсуждение сельской думы. «Депутаты приняли соответствующее решение о досрочном прекращении полномочий главы Белозерского сельсовета», — говорится в сообщении. Временно исполнять обязанности главы сельсовета поручено его заместителю Наталье Рыбиной.
Сахаров принял решение об отставке за месяц до завершения его полномочий. На 13 сентября уже были назначены выборы на эту должность, Сахаров участия в них не принимает. По данным ГАС «Выборы», на кресло главы райцентра претендуют два кандидата: заведующий хозяйством администрации Белозерского района Василий Логин (самовыдвиженец) и депутат Ханты-Мансийской районной думы Михаил Козлов («Единая Россия»).
В середине июля стало известно об отставке главы Белозерского района Сергея Зяблова. Он приехал в Курганскую область с Ямала и возглавлял муниципалитет около года. После отставки Зяблова назначили руководителем областного департамента АПК, но уже через три недели он покинул и эту должность. Экс-начальник районного отдела образования Полина Коротких с 11 августа исполняет обязанности директора курганского лицея-интерната для одаренных детей.
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