В команде ставленника губернатора ЯНАО начались увольнения

У главы районного депимущества Александра Медведева истек срок контракта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Администрацию Пуровского района ЯНАО покинул директор департамента имущественных и земельных отношений (ДИиЗО)Александр Медведев. Как сообщил источник URA.RU во властных структурах, увольнение было связано с претензиями врио главы района Антона Колодина к работе департамента, однако в мэрии говорят об истечении срока контракта.

«Директор ДИиЗО покидает свой пост, — рассказал источник агентства. — К работе Медведева и его подчиненных у будущего главы района Колодина имеются вопросы, поэтому кадровое решение было ожидаемым». При этом на официальном сайте районной администрации Медведев по прежнему указан директором ДИиЗО.

Официальные представители местных властей подтвердили, что Медведев покидает свой пост. «У Александра Николаевича Медведева истек пятилетний трудовой договор», — сообщили в районной администрации.

Между тем, полномасштабное обновление команды в райадминистрации может начаться после 21 октября, когда подведут итоги конкурса на должность главы района. Сейчас на нее претендуют трое — замглавы администрации Антон Колодин, которого считают ставленником губернатора Дмитрия Артюхова, а также еще два чиновника мэрии — Андрей Кашин и Владимир Поколюкин.

Ранее URA.RU рассказывало, что местные активисты нашли связь между Медведевым и управляющей компанией «Жилкомфорт»: ее учредителем числилось муниципальное предприятие «Пуровские коммунальные системы», подчиненное районному ДИиЗО. При этом один из руководителей УК, как утверждали тогда активисты, приходится Медведеву родным братом.