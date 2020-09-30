У ставленника губернатора ЯНАО появились конкуренты за пост мэра

На выборы главы Пуровского района заявились три кандидата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

На выборы главы Пуровского района выдвинулись еще два кандидата — чиновники администрации Андрей Кашин и Владимир Поколюкин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. Претенденты составят конкуренцию врио районного главы Антону Колодину, который считается фаворитом гонки.

«Сдали документы Андрей Кашин и Владимир Поколюкин», — подтвердили в пресс-службе окружной администрации. В настоящее время Поколюкин работает заместителем главы района по вопросам экономики. Кашин занимает пост замначальника департамента дорожного хозяйства и связи Пуровского района. Собседеник URA.RU во властных кругах сообщил, что список кандидатов сформирован не до конца, и к нынешней тройке присоединятся два главы местных населенных пунктов.

Первым кандидатом стал Колодин, который подал документы на участие в выборах еще 28 сентября. Источники URA.RU в районной администрации отмечали напряженную обстановку в кабинетах накануне избрания нового главы. По их словам, действующие чиновники мэрии опасаются за свою карьеру, поскольку Колодин приехал в район без команды, и будущее многих постов пока остается неясным.

Колодин приступил к работе в администрации Пуровского района 10 июля. На его персоне настаивал губернатор Дмитрий Артюхов, который, по данным источников URA.RU хочет видеть чиновника постоянным главой района. Предыдущий глава Андрей Нестерук летом покинул мэрию и в сентябре стал депутатом заксобрания ЯНАО.