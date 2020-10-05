В Тюмени снесут известный торговый центр

Торговый центр планируют снести в ближайшее время Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени под снос пойдет известный ТЦ «Европа» на ул. Чаплина, 90в, деятельность которого была остановлена в 2018 году в связи с нарушением норм пожарной безопасности. Соответствующая закупка по заказу департамента земельных отношений и градостроительства Тюмени была опубликована на официальном сайте госзакупок.

«Закупка по оказанию услуг по разработке проектной документации на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного в Тюмени на улице Чаплина», — указано в документах торгов. Начальная цена контракта составляет 336,3 тыс. рублей.

Согласно приложенным документам, основанием для сноса торгового центра является решение Арбитражного суда Тюменской области от 2013 года по иску администрации Тюмени. Здание первоначально было построено на территории земельного участка, переданного в аренду компании «ПКФ «Мост» под строительство временной автостоянки. Однако вместо нее был возведен трехэтажный торговый центр, который проработал вплоть до 2018 года. Тогда в помещениях нашли недопустимые нарушения пожарной безопасности и его работу прекратили. Владельцами компании числится тюменский бизнесмен и владелец компании «Евродом» Андрей Козявин.

По данным инсайдеров URA.RU, здание мешает расширению дорожного полотна в районе ул. Чаплина, из-за чего вопрос с его сносом решили закрыть уже в ближайшее время. Исполнитель работ по подготовке здания к сносу будет определен 16 октября. Подрядчик должен будет определить порядок его демонтажа. Ранее URA.RU сообщало, что ТЦ «Европа» закрыли после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, большинство из которых — дети.