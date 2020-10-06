В мэрии Кургана новое назначение

В департаменте экономики Кургана появился новый замдиректора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместителем директора департамента экономического развития в администрации Кургана назначена Елена Данилова. Ранее она была индивидуальным предпринимателем. Об этом URA.RU рассказали собственные источники, близкие к городским властям.

«Данилова — новый заместитель [директора департамента Ульяны] Ивановой. Бывшая предпринимательница», — заявил инсайдер. Подробности о бизнесе Даниловой источник не знает.

В пресс-службе городской администрации пообещали прокомментировать назначение позже. Между тем, фамилия Даниловой уже появилась на официальном сайте муниципалитета. В департаменте экономики она в статусе заместителя директора возглавляет управление инвестиционной политики.

По данным СБИС, в Курганской области действительно была предпринимательница — полная тезка Даниловой. Она прекратила свою работу 25 сентября. Основным видом деятельности индивидуального предпринимателя была розничная торговля мебелью.

Должность замдиректора департамента экономики стала вакантна в конце сентября. Ранее занимавшая этот пост Ульяна Иванова пошла на повышение и стала директором департамента. На прошлой неделе инсайдеры URA.RU уже сообщали, что в департаменте экономики появился новый заместитель руководителя — экс-предприниматель, но фамилия ее не называлась.