Россия объявила в розыск Светлану Тихановскую

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Подписание соглашения между Тюменской областью и министерством промышленности Республики Беларусь. Тюмень
Россия и Беларусь имеют общую базу данных лиц, находящихся в розыске Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Белорусский политик и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. Ее ФИО появились в базе данных МВД.

«Тихановская объявлена в розыск на территории России. Основанием для розыска указано уголовное дело», — передает RT. При этом о какой именно статье идет речь, не уточняется.

МВД России и Беларуси имеют общую базу данных о розыскиваемых лицах. Таким образом, если лицо объявляется в розыск в Беларуси, то же самое происходит и в России. О том, что в розыск объявлена именно экс-кандидат в президенты, а не ее однофамилица, говорят персональные данные, в том числе, дата и место рождения.

Светлана Тихановская была оппонентом действующего главы Беларуси Александра Лукашенко на прошедших в августе президентских выборах. По данным независимых экзитполов, она набрала около 80% голосов, однако в ЦИК заявили о таких цифрах в пользу Лукашенко. После начала массовых протестов Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси по соображениям безопасности. За последнее время она провела встречи с рядом мировых политиков, в том числе, с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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