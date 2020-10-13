Семьям из ЯНАО незаконно отказали в президентских выплатах

Сотрудники ПФР едва не оставили без детских пособий 11 семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Управление Пенсионного фонда России в Ноябрьске (ЯНАО) незаконно отказало в выплатах пособий семьям с детьми, вопреки указу президента России Владимира Путина. Как сообщила окружная прокуратура, всего от действий должностных лиц ПФР пострадали 11 семей.

«Проверкой выявлено 12 нарушений закона, для устранения которых внесено четыре представления, — говорится в сообщении надзорного органа. — По результатам их рассмотрения два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 11 семей получили выплаты на общую сумму 115 тысяч рублей». Четыре семьи получили выплаты на общую сумму 80 тысяч рублей, еще семи семьям выплачено 35 тысяч рублей.

По данным прокуратуры ЯНАО, семи жительницам Ноябрьска было незаконно отказано в назначении ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей, предусмотренной указом президента РФ № 249 от 07.04.2020 года, так как они не получили свидетельства на маткапитал. Еще четыре матери не могли получить ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей, так как фамилии заявительниц отличаются от фамилий детей. При этом сотрудники ПФР, отказав в законных выплатах, уточняющих запросов в органы ЗАГС не сделали.

Выплаты семьям с детьми до 16 лет были произведены в июле и августе 2020 года по указу президента РФ Владимира Путина в связи с ухудшившейся экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса. Региональные меры поддержки в ЯНАО распространялись не на всех детей, а лишь на многодетные семьи, однако семьи с детьми до семи лет имеют право на ежемесячное пособие в размере 8350 рублей на ребенка.