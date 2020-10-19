Тюменец обвинил замначальника полиции в преступлении

Житель Викуловского района Денис Третьяков считает, что замначальника местного отдела полиции превысил полномочия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Викуловского района Денис Третьяков обвинил замначальника отдела полиции №2 МО МВД России «Ишимский» Виктора Цитрикова в злоупотреблении служебным положением. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Третьяков считает, что Цитриков помог своим родственникам избежать ответственности за передачу управления автомобилем нетрезвому водителю.

«12 сентября сотрудниками ГИБДД в Викулово был задержан пьяный водитель Репин на ассенизаторской машине, принадлежащей ООО „Зурбаган“. Владелец этой фирмы, Владимир Цитриков, является братом замначальника полиции Виктора Цитрикова. Силовик помог избежать ему ответственности за передачу управления транспортом человеку в нетрезвом состоянии: на момент задержания пьяного Репина, никаких заявлений об угоне в ГИБДД не было. Получается, что владелец „Зурбагана“ и ассенизаторской машины Владимир Цитриков разрешил нетрезвому человеку ехать на его автомобиле. А это уже наказуемо», — считает Третьяков.

Он пояснил, что обратился в МВД с жалобой на Виктора Цитрикова, который якобы помог избежать брату административной ответственности. Но там нарушений не нашли. «Информация, изложенная в вашем обращении о том, что В. В. Цитриков, злоупотребляя должностным положением, действуя из соображений личной заинтересованности, препятствовал привлечению к административной ответственности за управление ТС в алкогольном опьянении гражданина Репина А. В. и ООО „Зурбаган“, не подтвердилась объективными данными», — указано в официальном ответе МВД.