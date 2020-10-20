Алиев: Азербайджан отвоевал территории Карабаха

Азербайджанская армия взяла под контроль город Зангилан и 24 села в четырех районах в Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль ряд населенных пунктов в Физулинском, Джабраильском, Ходжавендском, Зенгиланском районах в Карабахе», — цитирует РИА «Новости» Алиева. Ранее он сообщил о переходе под контроль азербайджанской армии ряда населенных пунктов в Джебраильском районе на линии соприкосновения в Карабахе.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Страны обвинили друг друга в военных действиях на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население.
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