Артюхов договорился с «Росатомом» о мегапроектах в ЯНАО

Порт Сабетта должен стать самым восточным пунктом с железнодорожным сообщением Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Строительство железнодорожных магистралей, связывающего запад, восток и север Ямала, является условием, необходимым для увеличения грузооборота на Северном морском пути (СМП). Вопросы реализации инфраструктурных проектов в ЯНАО губернатор Дмитрий Артюхов обсудил во время рабочей встречи со спецпредставителем корпорации «Росатом» Владимиром Пановым, сообщила пресс-служба окружного правительства.

Речь шла о реализации проектов «Севреный широтный ход» (СШХ) и «Северный широтный ход-2» (СШХ-2).«Реализация проектов СШХ и СШХ-2 позволит сделать Сабетту самым восточным портом на трассе СМП с подведенной железной дорогой, — подчеркнул глава региона. — Это необходимо для реализации поручения президента по увеличению грузопотока».

В ходе встречи Владимир Панов отметил, что «Росатом» предлагает установить целевой показатель федерального проекта «Развитие СМП» по увеличению грузопотока в объеме до 110 млн тонн в 2030 году. Это должно произойти, в том числе, за счет реализации проектов ресурсных компаний.

По информации ямальского правительства, проект строительства СШХ сейчас реализуется в рамках федерального концессионного соглашения. На данном этапе уже получено положительное заключение государственной экспертизы на проект моста через Обь — одного из ключевых элементов СШХ.

СШХ-2, являющийся, по сути, железнодорожной веткой Бованенково—Сабетта, должен обеспечить прямой выход к морскому порту. Ранее стало известно, что средства на строительство СШХ в проект федерального бюджета до 2023 года заложены не были.