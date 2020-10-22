22 октября 2020

В Тюмени подростки-фанаты АУЕ расстреливали окна многоэтажек

© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жители уже начали розыск ночных стрелков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени группа подростков-фанатов движения АУЕ («Арестантский уклад един») разгуливала с пистолетом по Восточному микрорайону и стреляла в окна многоэтажных домов. Об этом местный житель анонимно сообщил в паблике «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

«Сегодня в районе четырех часов утра группа молодых людей ходила возле [улицы] Моторостроителей, 7 и из пневматического пистолета расстреливала окна жилых домов и приборы освещения подъездов», — поясняет автор поста. Кроме того, по словам местных жителей, пострадали и стекла автомобилей.

В пресс-службе МВД по Тюменской области URA.RU сообщили, что на данный момент по этому происшествию никаких заявлений не поступало. «На основании размещенной в соцсетях информации по указанному инциденту была начата проверка», — добавили в полиции.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени неизвестный молодой человек гулял по подъезду жилого дома с пистолетом в руках. Инцидент произошел в доме №26 на проезде Газовиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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