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Курганскую область ждет аномально теплый ноябрь. График

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Зима в регионе начнется на неделю позже обычного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По прогнозам синоптиков, ноябрь в Курганской области будет теплее, чем обычно. Средняя температура превысит норму на три градуса, а метеорологическая зима наступит позже. Об этом на своем сайте сообщил курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Зима задерживается. Ноябрь в Кургане прогнозируется теплым. Средняя температура месяца составит -3°C, что на 3,4°C выше климатической нормы», — рассказал Винштейн. Он добавил, что в ноябре прогнозируется 22 дня с температурой выше нормы и восемь дней с температурой ниже нормы.

Винштейн добавил, что в Кургане за месяц выпадет от 21 до 31 мм осадков, что в пределах климатической нормы. «Наступление метеорологической зимы ожидается после 11 ноября, что на 5-6 дней позже обычного. 6—8 ноября возможен сход снежного покрова», — добавил он.

По данным регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), средняя месячная температура воздуха в области ожидается около нормы, а местами выше нее. Метеорологи добавили, что нормой в ноябре для региона является средняя температура -7, -8 градусов.

График: сайт «Блог Ильи Винштейна»

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© Служба новостей «URA.RU»
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