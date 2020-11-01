По прогнозам синоптиков, ноябрь в Курганской области будет теплее, чем обычно. Средняя температура превысит норму на три градуса, а метеорологическая зима наступит позже. Об этом на своем сайте сообщил курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.
«Зима задерживается. Ноябрь в Кургане прогнозируется теплым. Средняя температура месяца составит -3°C, что на 3,4°C выше климатической нормы», — рассказал Винштейн. Он добавил, что в ноябре прогнозируется 22 дня с температурой выше нормы и восемь дней с температурой ниже нормы.
Винштейн добавил, что в Кургане за месяц выпадет от 21 до 31 мм осадков, что в пределах климатической нормы. «Наступление метеорологической зимы ожидается после 11 ноября, что на 5-6 дней позже обычного. 6—8 ноября возможен сход снежного покрова», — добавил он.
По данным регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), средняя месячная температура воздуха в области ожидается около нормы, а местами выше нее. Метеорологи добавили, что нормой в ноябре для региона является средняя температура -7, -8 градусов.
Подписывайтесь на URA.RU в