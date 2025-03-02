Экс-офицер армии США: Россию ждет война с Европой

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Военный эксперт Станислав Крапивник уверен, что Европа уже готовится к открытой войне с Россией
Военный эксперт Станислав Крапивник уверен, что Европа уже готовится к открытой войне с Россией Фото:

Военный эксперт и бывший офицер американской армии Станислав Крапивник не исключает прямого военного конфликта России и Европы. Об этом он рассказал журналистам. 

«Да, вероятность [войны] очень высокая. Возможность начала ядерной войны снизилась вместе с выходом США из конфликта, а вот шансы на конвенциональную войну России с Европой наоборот растут», — подчеркнул Крапивник в беседе с MK.RU. Эксперт подчеркивает, что европейцы уже активно участвуют в военных действиях на Украине. Он также спрогнозировал, что европейские военные будут воевать не только за ВСУ, но также и персонально, под собственными флагами. 

По словам Крапивника, страны Евросоюза планируют значительно усилить свою военную экономику к 2027 году. Он подчеркивает, что ситуация может «вспыхнуть в любой момент», поэтому требуется повышенное внимание к ситуации со стороны международного сообщества.

В Европе на протяжении нескольких месяцев открыто говорят о желании направить своих солдат в качестве миротворцев на Украину. Как пишет британская газета The Telegraph, присутствие миротворческих войск из европейских стран на Украине может обернуться для них аналогом войны в Афганистане. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что ЕС подстрекает Украину на продолжение конфликта. После скандала в Белом доме с участием украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, многие западные лидеры открыто выступили с поддержкой Киева.

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Военный эксперт и бывший офицер американской армии Станислав Крапивник не исключает прямого военного конфликта России и Европы. Об этом он рассказал журналистам.  «Да, вероятность [войны] очень высокая. Возможность начала ядерной войны снизилась вместе с выходом США из конфликта, а вот шансы на конвенциональную войну России с Европой наоборот растут», — подчеркнул Крапивник в беседе с MK.RU. Эксперт подчеркивает, что европейцы уже активно участвуют в военных действиях на Украине. Он также спрогнозировал, что европейские военные будут воевать не только за ВСУ, но также и персонально, под собственными флагами.  По словам Крапивника, страны Евросоюза планируют значительно усилить свою военную экономику к 2027 году. Он подчеркивает, что ситуация может «вспыхнуть в любой момент», поэтому требуется повышенное внимание к ситуации со стороны международного сообщества. В Европе на протяжении нескольких месяцев открыто говорят о желании направить своих солдат в качестве миротворцев на Украину. Как пишет британская газета The Telegraph, присутствие миротворческих войск из европейских стран на Украине может обернуться для них аналогом войны в Афганистане. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что ЕС подстрекает Украину на продолжение конфликта. После скандала в Белом доме с участием украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, многие западные лидеры открыто выступили с поддержкой Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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