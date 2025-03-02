Экс-офицер армии США: Россию ждет война с Европой

Военный эксперт и бывший офицер американской армии Станислав Крапивник не исключает прямого военного конфликта России и Европы. Об этом он рассказал журналистам.
«Да, вероятность [войны] очень высокая. Возможность начала ядерной войны снизилась вместе с выходом США из конфликта, а вот шансы на конвенциональную войну России с Европой наоборот растут», — подчеркнул Крапивник в беседе с MK.RU. Эксперт подчеркивает, что европейцы уже активно участвуют в военных действиях на Украине. Он также спрогнозировал, что европейские военные будут воевать не только за ВСУ, но также и персонально, под собственными флагами.
По словам Крапивника, страны Евросоюза планируют значительно усилить свою военную экономику к 2027 году. Он подчеркивает, что ситуация может «вспыхнуть в любой момент», поэтому требуется повышенное внимание к ситуации со стороны международного сообщества.
В Европе на протяжении нескольких месяцев открыто говорят о желании направить своих солдат в качестве миротворцев на Украину. Как пишет британская газета The Telegraph, присутствие миротворческих войск из европейских стран на Украине может обернуться для них аналогом войны в Афганистане. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что ЕС подстрекает Украину на продолжение конфликта. После скандала в Белом доме с участием украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, многие западные лидеры открыто выступили с поддержкой Киева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.