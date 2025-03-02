В структуре курганского департамента АПК новый директор

В областной ветеринарной лаборатории, входящей в структуру курганского департамента АПК, сменился руководитель. Новым и.о. директора назначена Кристина Зуева. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона.
«В облветлаборатории новый директор. Структуру департамента АПК возглавила Кристина Зуева, ранее работавшая в должности заместителя», — сообщил источник.
Информация подтверждается данными из реестра юридических лиц. До назначения Зуевой областной ветлабораторией в качестве и.о. директора в течение нескольких лет руководила Наталья Есимгажинова.
Кристине Зуевой 35 лет. Закончила КГУ по специальности «химия» в 2011 году. Опыт работы более четырех лет. В ГБУ «Курганская облветлаборатория» трудится с ноября 2020 года.
Ранее URA.RU писало, что бывшая декретница спасла департамент АПК от кадрового голода. На пустующую почти год должность замначальника управления развития сельских территорий была назначена Мария Семенова. До декретного отпуска она работала в ведомстве главным специалистом.
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