Курганцев зовут фасовать мороженое в Южную Корею за 210 тысяч рублей

Жителей Курганской области приглашают работать на фасовке и сортировке мороженого в Южной Корее. За вахту обещают платить свыше 200 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении.
«Требуются сортировщики мороженого на фабрику в Южную Корею. Рассматриваются кандидаты на вакансию из Курганской области. Зарплата от 210 тысяч рублей на руки в месяц», — сообщается на сайте «Авито».
Уточняется, что работать придется в городах Имсиль и Ансан. В обязанности входит контроль качества продукции на конвейере, сортировка мороженого. Проживание в общежитии по два человека, написано в объявлении.
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