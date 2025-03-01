01 марта 2025

Курганцев зовут фасовать мороженое в Южную Корею за 210 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На фабрику приглашают рабочих
На фабрику приглашают рабочих Фото:

Жителей Курганской области приглашают работать на фасовке и сортировке мороженого в Южной Корее. За вахту обещают платить свыше 200 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении.

«Требуются сортировщики мороженого на фабрику в Южную Корею. Рассматриваются кандидаты на вакансию из Курганской области. Зарплата от 210 тысяч рублей на руки в месяц», — сообщается на сайте «Авито».

Уточняется, что работать придется в городах Имсиль и Ансан. В обязанности входит контроль качества продукции на конвейере, сортировка мороженого. Проживание в общежитии по два человека, написано в объявлении.

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Жителей Курганской области приглашают работать на фасовке и сортировке мороженого в Южной Корее. За вахту обещают платить свыше 200 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении. «Требуются сортировщики мороженого на фабрику в Южную Корею. Рассматриваются кандидаты на вакансию из Курганской области. Зарплата от 210 тысяч рублей на руки в месяц», — сообщается на сайте «Авито». Уточняется, что работать придется в городах Имсиль и Ансан. В обязанности входит контроль качества продукции на конвейере, сортировка мороженого. Проживание в общежитии по два человека, написано в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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