Аренда леса у властей ЯНАО привела к крупному бизнес-конфликту

Конкуренты перешли к взаимным обвинениям и жалобам во все инстанции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обустройство промышленной базы рядом с поселком Коротчаево (ЯНАО) и необходимая для этого вырубка леса на участке, арендованном у окружного депприроды, привела к крупному бизнес-конфликту. Как рассказали URA.RU представители транспортной компании ООО «Ямал-Логистик», конкуренты рассылают в СМИ и надзорные органы жалобы, в которых содержится недостоверная информация, направленная на подрыв деловой репутации.

«Обвинение в незаконной вырубке леса является ложным, направленным на устранение конкурентов, с целью осуществления монопольной деятельности в границах лесного фонда Таркосалинского лесничества», — говорится в заявлении компании. По словам представителей транспортной компании, вырубка деревьев производилась в полном соответствии с законом, на основании прошедшего госэкспертизу проекта.

Бизнесмен Фарид Насыров якобы распространяет заведомо ложную информацию. На сегодняшний день в Арбитражном суде ЯНАО рассматривается дело по иску ООО «Ямал-Логистик»: истцы уверены, что Насыров и его компаньон сами зарегистрировали право собственности на соседнем лесоучастке с нарушениями. Более того, в компании считают, что подпись лица, выдававшего техпаспорт на производственную площадку Насырова, является поддельной.

По словам Насырова, пожаловавшегося на соседей в Рослесхоз, вырубка леса на всей территории промбазы «Ямал-Логистик», была незаконна. Бизнесмен утверждает, что арендаторы могли убирать лес только при строительстве железнодорожных подъездных путей.

Ранее сообщалось, что компания «Ямал-Логистик» взяла участок в окрестностях Коротчаево в аренду на 49 лет. По договору с окружным депприроды, до окончания срока аренды срубленные деревья должны быть вновь высажены.