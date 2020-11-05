05 ноября 2020

Китай закрыл въезд для россиян

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Ограничения введены из-за коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Китай временно закрыл въезд из России для лиц, имеющих действующие визы и вид на жительство. Меры введены из-за угрозы распространения коронавируса. Информация появилась на сайте дипмиссии.

«Объявляем о приостановлении въезда в Китай лиц, имеющих действующие визы и ВНЖ, предполагающие работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи. Посольство Китая в РФ не будут выдавать „заявления о состоянии здоровья“ вышеупомянутым лицам», — говорится в сообщении. Исключением станут служебные и дипломатические визы, а также визы категории С.

Ранее КНР закрыла въезд для граждан Великобритании, Бельгии и Филиппин, передает «Национальная служба новостей». Представитель китайского МИД Ван Вэньбин заявил, что посольства Китая в странах, попавших под ограничения, уже опубликовали уведомления о запрете въезда в КНР. В китайском МИД отмечают, что эта мера — временная и вынужденная, однако разумная и соответствующая международной практике.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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