Китай закрыл въезд для россиян

Китай временно закрыл въезд из России для лиц, имеющих действующие визы и вид на жительство. Меры введены из-за угрозы распространения коронавируса. Информация появилась на сайте дипмиссии.
«Объявляем о приостановлении въезда в Китай лиц, имеющих действующие визы и ВНЖ, предполагающие работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи. Посольство Китая в РФ не будут выдавать „заявления о состоянии здоровья“ вышеупомянутым лицам», — говорится в сообщении. Исключением станут служебные и дипломатические визы, а также визы категории С.
Ранее КНР закрыла въезд для граждан Великобритании, Бельгии и Филиппин, передает «Национальная служба новостей». Представитель китайского МИД Ван Вэньбин заявил, что посольства Китая в странах, попавших под ограничения, уже опубликовали уведомления о запрете въезда в КНР. В китайском МИД отмечают, что эта мера — временная и вынужденная, однако разумная и соответствующая международной практике.
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