Врач раскрыла, как человеку улучшить свой сон и всегда высыпаться

Невролог Лепилова: при агозии люди спят, но не могут выспаться
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач рассказала о профилактике, диагностике и лечении беспокойного сна
Врач рассказала о профилактике, диагностике и лечении беспокойного сна Фото:

Агнозия сна — состояние, при котором человек уверен, что не спит, хотя исследования доказывают обратное. В отличие от бессонницы, проблема заключается в нарушении восприятия сна, а не в его отсутствии. О профилактике, диагностике и лечении рассказала врач «Сберздоровья» Полина Лепилова.

«Нарушения сна можно предотвратить, следуя нескольким простым правилам гигиены сна: спать в прохладном темном помещении с температурой 18–21°C и влажностью 40–60%; за час до сна отказаться от использования гаджетов; ложиться и вставать в одно и то же время», — поделилась советом с URA.RU врач Полина Лепилова. Если нарушение сна длится более двух недель, несмотря на соблюдение гигиены сна, стоит обратиться к врачу.

Для точной диагностики применяют полисомнографию (диагностика состояния организма во время сна) и актиграфию (контроль физической активности), которые помогают выявить расхождение между субъективными ощущениями пациента и объективными данными. В лечении агнозии сна хорошо зарекомендовала себя когнитивно-поведенческая терапия. В отдельных случаях дополняют лечение медикаментами и работой с сопутствующими заболеваниями, такими как депрессия или болезнь Паркинсона.

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Агнозия сна — состояние, при котором человек уверен, что не спит, хотя исследования доказывают обратное. В отличие от бессонницы, проблема заключается в нарушении восприятия сна, а не в его отсутствии. О профилактике, диагностике и лечении рассказала врач «Сберздоровья» Полина Лепилова. «Нарушения сна можно предотвратить, следуя нескольким простым правилам гигиены сна: спать в прохладном темном помещении с температурой 18–21°C и влажностью 40–60%; за час до сна отказаться от использования гаджетов; ложиться и вставать в одно и то же время», — поделилась советом с URA.RU врач Полина Лепилова. Если нарушение сна длится более двух недель, несмотря на соблюдение гигиены сна, стоит обратиться к врачу. Для точной диагностики применяют полисомнографию (диагностика состояния организма во время сна) и актиграфию (контроль физической активности), которые помогают выявить расхождение между субъективными ощущениями пациента и объективными данными. В лечении агнозии сна хорошо зарекомендовала себя когнитивно-поведенческая терапия. В отдельных случаях дополняют лечение медикаментами и работой с сопутствующими заболеваниями, такими как депрессия или болезнь Паркинсона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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