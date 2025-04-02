Агнозия сна — состояние, при котором человек уверен, что не спит, хотя исследования доказывают обратное. В отличие от бессонницы, проблема заключается в нарушении восприятия сна, а не в его отсутствии. О профилактике, диагностике и лечении рассказала врач «Сберздоровья» Полина Лепилова.
«Нарушения сна можно предотвратить, следуя нескольким простым правилам гигиены сна: спать в прохладном темном помещении с температурой 18–21°C и влажностью 40–60%; за час до сна отказаться от использования гаджетов; ложиться и вставать в одно и то же время», — поделилась советом с URA.RU врач Полина Лепилова. Если нарушение сна длится более двух недель, несмотря на соблюдение гигиены сна, стоит обратиться к врачу.
Для точной диагностики применяют полисомнографию (диагностика состояния организма во время сна) и актиграфию (контроль физической активности), которые помогают выявить расхождение между субъективными ощущениями пациента и объективными данными. В лечении агнозии сна хорошо зарекомендовала себя когнитивно-поведенческая терапия. В отдельных случаях дополняют лечение медикаментами и работой с сопутствующими заболеваниями, такими как депрессия или болезнь Паркинсона.
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