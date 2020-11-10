Ушел из жизни глава немецкой автономии Тюменской области

Артур Христель скончался 11 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

11 ноября ушел из жизни председатель региональной национально-культурной автономии немцев Артур Христель. Об этом сообщает официальный сайт правительства Тюменской области. Причины его смерти не уточняются.

«Артур Владимирович прошел большой профессиональный путь, добился значительных успехов в педагогической и общественной деятельности, внес огромный вклад в процесс становления и развития национально-культурного движения в области. Он вел активную общественную работу по сохранению немецкой культуры, языка, традиций и дружбы между народами Тюменской области», — указано в сообщении регионального правительства.

Артур Христель также являлся членом Общественной палаты Тюменской области и принимал участие в работе регионального Координационного Совета национальных общественных объединений. В правительстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.