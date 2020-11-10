10 ноября 2020

Ушел из жизни глава немецкой автономии Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Артур Христель скончался 11 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

11 ноября ушел из жизни председатель региональной национально-культурной автономии немцев Артур Христель. Об этом сообщает официальный сайт правительства Тюменской области. Причины его смерти не уточняются.

«Артур Владимирович прошел большой профессиональный путь, добился значительных успехов в педагогической и общественной деятельности, внес огромный вклад в процесс становления и развития национально-культурного движения в области. Он вел активную общественную работу по сохранению немецкой культуры, языка, традиций и дружбы между народами Тюменской области», — указано в сообщении регионального правительства.

Артур Христель также являлся членом Общественной палаты Тюменской области и принимал участие в работе регионального Координационного Совета национальных общественных объединений. В правительстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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