18 ноября 2020
17 ноября 2020

Власти Тюмени раскрыли, сколько детей заболело коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад Зайка. Тюмень, дети
В Тюменской области с сентября коронавирус нашли у 423 детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за время второй волны пандемии коронавирусом заболело 423 несовершеннолетних. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. Школьники заражаются чаще воспитанников детских садов, но реже отправляются на карантин.

«С 1 сентября в Тюменской области COVID-19 заболели 357 школьников и 66 воспитанников детских садов», — сообщили в оперативном штабе региона. Там также отметили, что, не смотря на то, что коронавирус у школьников диагностировали более чем в пять раз чаще, учебный процесс для них приостанавливали реже. В частности, начиная с осени, из-за заболевания учеников коронавирусом были закрыты 38 классов, а в детских садах по этой же причине карантин ввели в 108 группах.

За последние сутки в Тюмени коронавирус нашли у 15 несовершеннолетних. В целом же в регионе инфекцию выявили у 165 человек. О новых летальных случаях среди тюменцев оперштаб не сообщает.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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