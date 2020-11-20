ВОЗ отказалась от популярного лекарства для лечения коронавируса

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Ремдесивир не помогает в борьбе с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Противовирусный препарат Ремдесивир Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует к использованию для лечения коронавируса. В организации отмечают, что сейчас нет никаких доказательств того, что препарат влияет на скорое выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких.

«Организация начала исследование ремдесивира как потенциально эффективного средства лечения тяжелобольных COVID-19, в основном для пациентов в стационаре. Однако роль лекарства в клинической практике остается неопределенной», — говорится в заявлении международной организации, которая ссылается на выводы международной группы экспертов, пишет РИА «Новости».

В новом обзоре фактических данных, сравнивающем воздействие нескольких препаратов для лечения коронавируса, учли результаты четырех международных испытаний с участием более семи тысяч пациентов. Выяснилось, что препарат не имеет значимого эффекта в том, что касается смертности или других важных результатов для пациентов.

Ремдесивир вместе с такими препаратами как умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин и интерферон-альфа Минздрав РФ включил в обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко сформировать достаточный запас лекарств для лечения больных с коронавирусом. Глава кабмина отметил, что при необходимости следует помогать регионам в этом вопросе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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