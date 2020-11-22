30-летняя помощница Бари Алибасова ждет от него ребенка

В семье 73-летнего продюсера ожидается пополнение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Российский продюсер и музыкант Бари Алибасов и его 30-летняя помощница Виктория ждут ребенка. Женщина уже на шестой неделе беременности, рассказал PR-директор знаменитости Вадим Горжанкин.

«Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, спасибо! За то, что появилась в моей жизни!» — написал Алибасов в своем Instagram. На видео в посте он нежно гладит свою пассию.

Новая подруга продюсера признается, что Алибасов может дать фору молодым. Кроме того, Виктория заявила, она счастлива, что родит «нанайца», сообщает «Пятый канал».

Всего два года назад, в 2018-м, Алибасов женился на 82-летней народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Однако в августе 2020 года младший сын продюсера нашел под матрасом отца куклу вуду и обвинил Федосееву-Шукшину в колдовстве.