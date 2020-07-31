Сын Алибасова нашел под матрасом отца куклу вуду

Сын Бари Алибасова обвинил его жену Лидию Федосееву-Шукшину в магии вуду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бари Алибасов младший нашел у отца под матрасом куклу вуду. По его словам, за этим стоит супруга отца Лидия Федосеева-Шукшина.

«Кукла заряжена негативной энергией и заложена примерно 2—3 года назад. Как раз, когда они поженились с Шукшиной. И я сейчас начинаю подозревать, что мужья Лидии Николаевны умирали не просто так», — рассказал сын продюсера журналу WomanHit. Он уточнил, что у куклы проткнута голова и печень. У Бари Алибасова, как напомнил сын, как раз проблемы с головой и печенью.

Ранее сообщалось, что Алибасов, который пропал 5 июня, оказался в одной из психиатрических клиник Москвы. У шоумена оказалось нестабильное состояние из-за принимаемых препаратов. В начале июля сын продюсера рассказал о том, что ему нужно пройти лечение в психиатрической клинике, чтобы вернуть сознание в норму. Однако вероятность того, что мозг его придет в норму крайне мала, уточнил Алибасов младший.

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