29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020

В Тюменской области не могут справиться с очагами коронавируса. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поликлиника №3. Тюмень, дверь закрыта, проход закрыт, входа нет
В четырех учреждениях с очагами борются уже больше двух недель Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области на контроле Роспотребнадзора остаются шесть очагов коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Четырем очагам уже более двух недель.

«По состоянию на 30 ноября на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области остаются шесть ранее выявленных очагов групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в шести организациях», — рассказали в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших — 139 человек, контактных с ними еще 467 человек.

Так, коронавирус продолжает бушевать в Исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов (этот очаг нашли больше недели назад) и пансионате для ветеранов войны и труда (ему порядка двух недель). Более двух недель на контроле остаются очаги в Ялуторовском психоневрологическом интернате, Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Областной клинической психиатрической больнице и ООО «Фармсинтез-Тюмень». Единственный очаг, который удалось погасить за последнее время — это вспышка в АО «Промстрой».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...