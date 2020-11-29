В четырех учреждениях с очагами борются уже больше двух недель Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области на контроле Роспотребнадзора остаются шесть очагов коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Четырем очагам уже более двух недель.

«По состоянию на 30 ноября на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области остаются шесть ранее выявленных очагов групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в шести организациях», — рассказали в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших — 139 человек, контактных с ними еще 467 человек.

Так, коронавирус продолжает бушевать в Исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов (этот очаг нашли больше недели назад) и пансионате для ветеранов войны и труда (ему порядка двух недель). Более двух недель на контроле остаются очаги в Ялуторовском психоневрологическом интернате, Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Областной клинической психиатрической больнице и ООО «Фармсинтез-Тюмень». Единственный очаг, который удалось погасить за последнее время — это вспышка в АО «Промстрой».